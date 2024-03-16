Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın, çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi belirlenemeyen 50 yaşlarında bir kadın caddenin karşısına geçmek istediği sırada, cadde üzerinde seyir halinde olan A.G. idaresindeki 42 AHL 664 plakalı çöp kamyonu çarptı. Kamyonun çapması sonucu ağır yaralanan kadını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da çöp kamyonu kadına çarptı, hayatını kaybetti - Son Dakika
Bayrampaşa'da bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle hesaplarını kiralayan 4 şüpheliye, 4 buçuk milyon lira havale yaptırdı. Dolandırılan şahısın ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasından banka hesaplarını kiraladıkları ortaya çıktı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Afyonkarahisar'da belde belediye başkanının makam aracına izinsiz binen 5 genç, aracın motor kaputunu açıp fotoğrafını çekerek olay yerinden uzaklaştı. Başkanın iddiasına göre gençler, araca izleme cihazı yerleştirmek için düzenek hazırlamak amacıyla olayı gerçekleştirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?