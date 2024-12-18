Konya'da Darp Anı Kamerada

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Konya'da 3 kişinin 1 kişiyi darp etmesi kamerada

KONYA - Konya'da 3 kişinin 1 kişiye saldırarak darp etme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçidin merdivenlerinde 3 şahıs, 1 kişi ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 şahıs 1 kişiye saldırarak darp etmeye başladı. Yere düşen kişi kendisi korumak için ayağa kalktığı esnada ise tekmelerin hedefi oldu. Daha sonra 3 şahıs hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 3 şahsın 1 kişiyi darp etmesi, çevredeki birisinin olaya müdahale etmeye çalışması ve sahsıların yoluna devam etmesi yer alıyor.