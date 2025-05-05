Konya'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı

Konya\'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı

Konya'daki apartman patlamasında 13 kişi yaralandı, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

05.05.2025 14:13
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Konya'da apartmanda meydana gelen ve 13 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasının yaşandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 01.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanda Osman Ç.'nin (31) oturduğu 3. kattaki dairede doğal gaz borusunun kesilmesinden kaynaklanan patlama yaşandı. Patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Meydana gelen patlama anı yan binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, patlamanın meydana gelmesiyle pencere ve beton parçalarının çevreye saçıldığı görülüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı - Son Dakika

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