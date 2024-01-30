Konya\'da Drift Yapan Magandalara Cezalar Verildi

Konya'da trafiği tehlikeye atarak drift yapan magandaların görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine 6 sürücüye toplam 201 bin 217 lira ceza yazılırken, ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyetine bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini ve vatandaşların canını tehlikeye atarak drift yapan ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan 6 sürücüyü tespit etti. 4 sürücüye drift yapmaktan 32 bin 233 lira ceza yazan ekipler, sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el koyarken, bir araç 2 ay trafikten men edildi. Sürücülerden birine drift yapmak ve standart dışı süspansiyon sistemi kullanmaktan 32 bin 923 lira ceza uygulanırken diğerine ise drift yapmak, sigorta yaptırmamak ve yetersiz sürücü belgesinden 39 bin 362 lira ceza uygulandı. Ayrıca ehliyetine 2 ay süreyle el konularak araç 2 ay trafikten men edildi. 6 sürücüye toplam 201 bin 217 lira cezai işlem uygulanırken şahıslar, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. - KONYA