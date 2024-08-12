Konya'da Düğün Salonunda Çocuğunu Öfkeyle Yere Atan Baba Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Konya'da Düğün Salonunda Çocuğunu Öfkeyle Yere Atan Baba Gözaltına Alındı

Konya'da bir düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğu yakaladıktan sonra öfkeyle havaya kaldırıp yere atan baba gözaltına alındı. Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda meydana geldi ve düğün salonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

12.08.2024 19:38
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Konya'da bir düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğu yakaladıktan sonra öfkeyle havaya kaldırıp yere atan baba gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda meydana geldi ve düğün salonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Edinilen bilgiye göre, düğüne gelenler arasında bulunan 8 yaşındaki M.H.D. yakınlarının yanından ayrılıp salonun içine girdi. Küçük çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koşarken, bu sırada babası ve annesi olduğu belirtilen iki kişi de salonun kapısına geldi. Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası R.D. (36) çocuğu yere attı. Bu sırada içeriden çıkan bir kadın da öfkeli adamı çocuğun yanından uzaklaştırmaya çalışarak tepki gösterdi. Bu anlar ise düğün salonunda güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen polis ekipleri baba R.D.'yi gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken, adliyeye sevk edileceği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Konya'da Düğün Salonunda Çocuğunu Öfkeyle Yere Atan Baba Gözaltına Alındı - Son Dakika
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