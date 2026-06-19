Konya'da Havai Fişek Deposunda Yangın - Son Dakika
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Konya'da Havai Fişek Deposunda Yangın

Konya\'da Havai Fişek Deposunda Yangın
19.06.2026 11:17
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Konya'da havai fişek deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu, itfaiye müdahale etti.

Konya'da havai fişek deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi 14652. Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, H.Ç.'nin sahibi olduğu havai fişek deposundan belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri havai fişeklerin de patladığı yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangınla ilgili iş yeri sahibi H.Ç. ve deponun bekçisi ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Konya, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Havai Fişek Deposunda Yangın - Son Dakika

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