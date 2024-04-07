Konya'da aralarında husumet bulunan kişiyi bacağından vuran şüpheli, kaçtıktan sonra alt geçit köprülü kavşağının üzerine çıkarak silahı başına dayayıp polise direndi. İntihar girişiminde bulunan şüpheli, yaklaşık 1 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı.
Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan alt geçit köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut H. aralarında daha önceden husumet bulunan kişinin merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Aykut H., yanındaki tabancayla tartıştığı kişiyi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polise teslim olmamak için intihar girişiminde bulundu
Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şahsın ailesinin bulunduğu eve gittiği ihbarını aldı. Bunun üzerine Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi'nde bulunan adrese sevk edilen ekipleri fark eden Aykut H., kaçarak cadde üzerinde bulunan alt geçit köprülü kavşağının bariyerlerine çıktı. Aykut H., aynı tabancayı başına dayayarak polis ekiplerini yanına yaklaştırmadı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, cadde üzerinde trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından şahıs polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı. Cadde üzerindeki trafik akışı bir süre sonra normale döndü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da husumetli kişiyi vuran şüpheli intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
Sakarya'da Ramazan ayında iki firmanın üretim ve satış yerleri ile 4 lokantada at ve eşek eti tespit edilmesi üzerine işletmelere en üst sınırdan cezai işlem uygulandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda, at ve eşek eti tespit edilen 2 üretim ve satış firması ile 4 lokantaya cezai işlem uygulanırken, isimlerin açıklanması için girişimlerde bulunulacağı belirtildi.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından Gazze'deki insanların yaşadığı dehşeti anlatarak, İsrail'in uluslararası insancıl hukuku hiçe sayan saldırılarını eleştirdi. Lazzarini, İsrail'in uyguladığı kuşatmanın kıtlığı daha da kötüleştirdiğini belirtti ve Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması ve ateşkesin derhal uygulanması çağrısında bulundu.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 29 kilo 860 gram skunk ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin U-19 takımının sahadan çekilmesiyle 2. dakikada sona erdi. Fenerbahçe'nin çekilmesinin ardından Galatasaraylı futbolcular sahada kalmaya devam etti ve kendi aralarında maç yaptılar.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Akbük köyünde meydana gelen yangında, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak yangın sonucunda iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?