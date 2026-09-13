Konya'da Huzur-42-8 uygulamasında 6 şahıs yakalandı, 3'ünün 54 yıl hapsi vardı - Son Dakika
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Konya'da Huzur-42-8 uygulamasında 6 şahıs yakalandı, 3'ünün 54 yıl hapsi vardı

Konya\'da Huzur-42-8 uygulamasında 6 şahıs yakalandı, 3\'ünün 54 yıl hapsi vardı
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Konya'da 29 noktada düzenlenen Huzur-42-8 uygulamasında 6 aranan şahıs yakalanırken, 3 şahsın toplam 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Uygulamada 2 tabanca, 238 fişek ve 13 sentetik ecza ele geçirildi, 3 araca 206 bin 219 TL ceza kesildi.

Konya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen Huzur-42-8 uygulamasında 6 aranan şahıs yakalanırken, 3 şahsın toplam 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Uygulamada 2 tabanca, 2 şarjör, 238 fişek ve 13 adet Gerica isimli sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçun önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 29 ayrı noktada Huzur-42/8 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada şüpheli şahıs, araç ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kontrol edildi. Uygulama kapsamında yapılan çalışmalarda bin 131 şahıs ve 108 araç kontrol edildi. 6 aranan şahıs yakalandı. Şahıslardan birinin "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", ikinci şahsın "6284 Sayılı Kanuna Muhalefet", üçüncü şahsın ise "İcra ilamat masasınca" arandığı belirlendi. Diğer 3 şahıstan C.B. isimli şahsın 28 yıl, B.K. isimli şahsın 13 yıl, E.B. isimli şahsın ise 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Toplamda 3 şahsın 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. B.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 1 adet tam otomatik tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör ve 226 adet fişek ele geçirildi. Araç sürücüsü olan M.T.B. isimli şahıs da gözaltına alındı.

3 araca 206 bin 219 TL ceza uygulandı

Ayrıca uygulama kapsamında 3 araca toplam 206 bin 219 TL idari para cezası uygulandı. 1 araç içerisinde 13 adet Gerica isimli sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ruhsatsız olarak müzik yayını yaptığı tespit edilen 1 iş yeri hakkında işlem yapılırken, "Gerekli izin veya belge olmaksızın alkol sunumu" yaptığı tespit edilen 1 iş yeri hakkında da işlem yapıldı. "Kimlik bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeme" kapsamında 3 şahıs hakkında, "Kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesine izin verme" kapsamında ise 2 iş yeri hakkında işlem gerçekleştirildi. Yakalanan 4 şüpheli şahıs, ele geçirilen suç unsurlarıyla birlikte gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Huzur-42-8 uygulamasında 6 şahıs yakalandı, 3'ünün 54 yıl hapsi vardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Huzur-42-8 uygulamasında 6 şahıs yakalandı, 3'ünün 54 yıl hapsi vardı - Son Dakika
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