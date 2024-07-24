Konya'da İnek ve Eşek Foseptik Çukurundan Kurtarıldı - Son Dakika
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Konya'da İnek ve Eşek Foseptik Çukurundan Kurtarıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir çiftlikte bulunan inek ve eşek, foseptik çukuruna düştü. İtfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla hayvanları kurtararak sahibine teslim etti.

24.07.2024 14:38
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Konya'nın Kulu ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek ve eşeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dipdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Ergül'e ait inek ve eşek, yaklaşık 3 metre derinliğindeki üzeri ağaç ve tahta parçaları ile örtülü olan foseptik çukuruna düştü. Hayvanlarının olmadığını gören sahibi aramaya çıktığında evine ait foseptik çukurunun üst örtüsü olan tahtaların ve ağaçların kırıldığını gördü. Işık tutarak çukuru kontrol eden Hakan Ergül, hayvanların orada olduğunu gördü. Ergül, bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek itfaiyeden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla iki hayvanı çukurdan çıkararak sahibine teslim etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da İnek ve Eşek Foseptik Çukurundan Kurtarıldı - Son Dakika

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