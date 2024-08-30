Konya'da İnşaattan Düşen Kalıp Ustası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da İnşaattan Düşen Kalıp Ustası Hayatını Kaybetti

Konya\'da İnşaattan Düşen Kalıp Ustası Hayatını Kaybetti

Konya'nın Meram ilçesinde bir inşaatta çalışan kalıp ustası, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İncelemelerin ardından ustasının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

30.08.2024 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da çalıştığı inşaatın 5. katından düşen kalıp ustası hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçük Kovanağızı Mahallesi Taşkıran Sokak'ta 6 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta kalıp ustası olan Mustafa Bitmiş (43), 5. katta çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Sert zemine düşen Bitmiş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haberi alan aile sinir krizi geçirirken, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mustafa Bitmiş'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Meram, konya, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da İnşaattan Düşen Kalıp Ustası Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:20 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi için tutuklama talebi İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi için tutuklama talebi
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 20:42:09. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da İnşaattan Düşen Kalıp Ustası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement