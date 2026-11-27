Konya'da iş yeri önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla vurulup yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da bir iş yeri önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla vurulup yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; polis motosikletle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Konya'da bir iş yerinin önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.
Olay, merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi İçmece Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri önünde şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olayda bir kişi silahla İ.E.'yi dizinden vurarak yaraladı. Şüpheli motosikletiyle olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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