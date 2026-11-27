Konya'da bir iş yerinin önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi İçmece Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri önünde şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olayda bir kişi silahla İ.E.'yi dizinden vurarak yaraladı. Şüpheli motosikletiyle olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.