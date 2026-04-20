Konya'da İş Yerinde Yangın: 2 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da İş Yerinde Yangın: 2 Yaralı

Konya\'da İş Yerinde Yangın: 2 Yaralı
20.04.2026 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'daki bir lastikçide çıkan yangında 1'i itfaiye görevlisi 2 kişi yaralandı, tahkikat başladı.

Konya'da bir iş yerinde çıkan yangında 1'i itfaiye personeli olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çatalçam Sokak'taki bir lastikçide çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada iş yerinde meydana gelen patlama nedeniyle 1 iş yeri çalışanı ve 1 itfaiye görevlisi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan iş yerinin yakınında iş yeri olduğunu belirten bir vatandaş, hava kompresöründen kaynaklı patlama olduğunu belirtti. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da İş Yerinde Yangın: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 00:32:28. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da İş Yerinde Yangın: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.