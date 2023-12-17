 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da İtfaiye Eri Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da İtfaiye Eri Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan bir kişi, babasının evinde balkonda bulunan anteni tamir etmek isterken düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya\'da İtfaiye Eri Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
17.12.2023 - 13:46,
Abone Ol

Konya'nın Kulu ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan bir kişi, babasının evinde balkonda bulunan anteni tamir etmek istediği sıradan 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Tanık, bir binanın 3. katında oturan babasının evinde balkondaki televizyon antenini tamir ettiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Murat Tanık, yakınlarının çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Murat Tanık, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından adrese sevk edilen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Murat Tanık'ın Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye Müdürlüğünde çalıştığını öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Konya, Kulu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da İtfaiye Eri Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika


14:17
Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48
Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
13:03
''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
12:59
Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı
12:38
Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:30
File elbise giyen Didem Soydan'dan kendisini eleştiren takipçisine olay cevap File elbise giyen Didem Soydan'dan kendisini eleştiren takipçisine olay cevap
12:00
Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı

Son Dakika
14:17 Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48 Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
13:03 ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
12:59 Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı
12:38 Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:30 File elbise giyen Didem Soydan'dan kendisini eleştiren takipçisine olay cevap
12:00 Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03 Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 14:39:02. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da İtfaiye Eri Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement