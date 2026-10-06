Konya'da jandarmanın takibinden kaçan şüpheli yakalandı, sentetik ecza ele geçirildi

Konya'da jandarmadan kaçmaya çalışan şüpheli bir kişi yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karatay ve Selçuklu ilçelerine bağlı mahallelerde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda F.K. isimli şüpheli takibe alındı. Ekipler şüphelinin bulunduğu araca "dur" ihtarında bulunurken, sürücünün kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Bir süre kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu kullanıp araç sürdüğü belirlenirken, yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli F.K. hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldığı, adli sürecin sürdüğü belirtildi.