Konya'da jandarmanın takibinden kaçan şüpheli yakalandı, sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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Konya'da jandarmanın takibinden kaçan şüpheli yakalandı, sentetik ecza ele geçirildi

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Konya'da Karatay ve Selçuklu ilçelerinde jandarmanın uyuşturucuyla mücadele çalışmasında takibe alınan şüpheli, aracıyla kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve sentetik ecza ele geçirildi; şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Konya'da jandarmadan kaçmaya çalışan şüpheli bir kişi yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karatay ve Selçuklu ilçelerine bağlı mahallelerde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda F.K. isimli şüpheli takibe alındı. Ekipler şüphelinin bulunduğu araca "dur" ihtarında bulunurken, sürücünün kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Bir süre kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu kullanıp araç sürdüğü belirlenirken, yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli F.K. hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldığı, adli sürecin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
UyuşturucuSelçukluGüvenlik3. SayfaKaratayGüncelKonyaSuçSon Dakika

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