Konya\'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Konya'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 108 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttüğü çalışmada kaçakçılar tespit edildi. Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, bir araç ve bir evde eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan 108 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA