Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
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Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: 15 Gözaltı

Konya\'da Kaçakçılık Operasyonu: 15 Gözaltı
27.06.2026 11:33
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Konya'da düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Konya'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beyşehir KOM Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 274 adet piyade tüfeği namlusu, 1 adet av tüfeği, 360 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli şahıs mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Ayrıca Beyşehir KOM Büro Amirliği ekiplerince 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçuna yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında farklı tarihlerde gerçekleştirilen 2 ara yakalamada toplam 1 adet tabanca, 3 adet namlu, 26 adet tabanca parçası, 11 adet şarjör, 705 adet fişek, 8 adet tüfek, 17 adet tüfek parçası ele geçirildi. Planlı çalışma kapsamında Konya, Burdur, Afyonkarahisar, Kayseri ve Muş'ta 12 şüpheli şahıs yakalanırken, 10 ikamet ve 6 iş yeri olmak üzere toplam 16 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 37 adet sikke, 3 adet tarihi eser niteliğinde obje, 1 adet el dedektörü, 108 adet havai fişek, 28 adet av tüfeği namlusu, 2 adet tüfek, 4 bin 475 adet av tüfeği fişeği, 50 adet kuru sıkı fişeği ele geçirildi. 12 şüpheli şahıs yakalandı - KONYA

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika

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