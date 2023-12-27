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Konya'da Kaçakçılara Operasyon: Binlerce Kaçak Tütün Mamulü ve Elektronik Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
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Konya'da Kaçakçılara Operasyon: Binlerce Kaçak Tütün Mamulü ve Elektronik Eşya Ele Geçirildi

Konya'da polis ekiplerinin kaçakçılara yönelik operasyonları sonucunda binlerce kaçak tütün mamulü, ruhsatsız tabanca, tabanca parçaları ve elektronik eşya ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 9 şahıs gözaltına alındı. Kaçakçılık suçundan adli işlem başlatıldı.

Konya\'da Kaçakçılara Operasyon: Binlerce Kaçak Tütün Mamulü ve Elektronik Eşya Ele Geçirildi
27.12.2023 - 09:39,
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Konya'da polis ekiplerinin kaçakçılara yönelik operasyonları çerçevesinde binlerce kaçak tütün mamulü, ruhsatsız tabanca, tabanca parçaları ve elektronik eşya ele geçirilirken 9 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Ereğli ilçesi KOM Büro Amirliğince, tütün mamulü kaçakçılarına yönelik 5 iş yerine yapılan baskında; 320 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron, 22 bin 500 adet sigara sarma kağıdı, 2 bin 230 paket doldurulmuş sigara, 296 adet elektronik sigara likidi, 50 adet elektronik sigara, 25 kilogram nargile tütünü, 16 kilogram kıyılmış tütün ve sigara üretiminde kullanılan 4 adet tütün sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şahıs gözaltına alındı.

Ereğli KOM Büro ekiplerinin gerçekleştirdiği bir başka operasyonda ise, Ereğli ilçesi girişinde durdurulan 1 araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 30 adet tabanca parçası, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan kaçak telefon satıcılarına baskın

KOM Şube Müdürlüğünce sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapan şahıslar ile ilgili olarak Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 1 iş yerinde yapılan aramada ise 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 40 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde kaçakçılık suçundan gözaltına alınan 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Kaçakçılara Operasyon: Binlerce Kaçak Tütün Mamulü ve Elektronik Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da Kaçakçılara Operasyon: Binlerce Kaçak Tütün Mamulü ve Elektronik Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
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