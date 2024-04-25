Konya'da Kaçakçılık ve Tefecilik Operasyonu: 1 Milyon 850 Bin Lira Değerinde Ürüne El Konuldu - Son Dakika
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Konya'da Kaçakçılık ve Tefecilik Operasyonu: 1 Milyon 850 Bin Lira Değerinde Ürüne El Konuldu

Konya\'da Kaçakçılık ve Tefecilik Operasyonu: 1 Milyon 850 Bin Lira Değerinde Ürüne El Konuldu

Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyon 850 bin lira olan gümrük kaçağı ürün ve haksız kazanç ile elde edilen 176 bin 245 lira paraya el konuldu. Operasyonlar sonucunda 8 şüpheli kaçakçılık, 2 şüpheli tefecilik ve 3 şüpheli aranması bulunan suçlardan gözaltına alındı.

25.04.2024 11:57
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Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlar çerçevesinde piyasa değeri 1 milyon 850 lira olduğu belirlenen gümrük kaçağı ürün ve haksız kazanç ile elde edilen 176 bin 245 lira paraya el konuldu. Kaçakçılık olayı ile ilgili 8 şüpheli, tefecilik olayı ile ilgili 2 şüpheli ve aranması bulunan 3 şüpheli ile birlikte 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya merkezde bulunan bazı iş yeri, ikamet ve araçlara operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 bin 360 paket gümrük kaçağı sigara, 233 bin adet boş makaron, 481 adet elektronik sigara likiti, 31 adet cep telefonu, 242 adet elektronik sigara, 521 adet elektronik sigara yedek parçası, 130 adet TAPDK bandrolü, 100 kilogram tütün, 1 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon 850 bin lira olduğu belirlendi.

Tefecilik yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı

KOM ekipleri tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 2 şüphelinin iş yerlerine operasyon düzenledi. İş yerlerinde tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 176 bin 245 TL nakit, tefecilik suçunda kullanıldığı belirlenen 1 adet pos cihazı ve 30 adet kredi kartı ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Aranan 3 şahıs yakalandı

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin hakkında yakalama kararı olan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ü.Ş. ve aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. ile "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan A.B. yakalanarak cezaevine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Kaçakçılık ve Tefecilik Operasyonu: 1 Milyon 850 Bin Lira Değerinde Ürüne El Konuldu - Son Dakika

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