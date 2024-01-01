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Konya'da kahvehaneye kumar baskını: 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da kahvehaneye kumar baskını: 5 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kahvehaneye yapılan kumar baskınında 5 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlara kişi başı 4 bin 55 TL olmak üzere 20 bin 275 TL ceza kesildi. Kahvehanede bulunan iskambil kağıtları, okey taşları ve para ile poker oynandığı tespit edildi.

Konya\'da kahvehaneye kumar baskını: 5 kişi gözaltına alındı
01.01.2024 - 16:55,
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kahvehaneye yapılan kumar baskınında 5 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlara kişi başı 4 bin 55 TL olmak üzere 20 bin 275 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Meydan Mahallesi Çocuk Parkı Sokak'ta bulunan bir kahvehanede kumar oynandığı yönünde çok sayıda ihbar gelmesi üzerine kahvehaneye baskın düzenledi. Kahvehanede bir masada 40 adet iskambil kağıdı, okey taşları ve para ile poker diye tabir edilen kumar oynandığını belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, masada kumar oynayan A.C., M.A., C.D., Ö.K. ve Y.A. isimli 5 kişi ile iş yeri sorumlusu M.M.Ç.'yi gözaltına aldı. İskambil kağıtları, okey taşları ile masada bulunan 150 liraya da el konulurken, iş yerinin daha önce de kumar oynatmaktan ve kapalı alanda sigara içirmekten 2 kez mühürlendiği tespit edildi. İş yeri sorumlusu M.M.Ç. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapılırken, A.C., M.A., C.D., Ö.K. ve Y.A. isimli şahıslara ise kişi başı 4 bin 55 TL olmak üzere toplam 20 bin 275 TL para cezası kesildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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Akşehir, Konya, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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