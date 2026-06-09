Konya\'da Kamyonet Bisikletliye Çarptı: 4 Yaralı

Konya'da kamyonetin çarpıp sürüklediği elektrikli bisiklette sürücü ile yanındaki 3 çocuk yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 14.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi ile Araplar Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nden Ankara Caddesi yönüne seyreden Z.Y. idaresindeki 42 ABV 619 plakalı kamyonet, kavşakta Suriye uyruklu O.S. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarparak sürükledi. Kazada bisiklet sürücüsü O.S. ile aynı aileden C.S., A.S. ve İ.S. isimli 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kameraya yansıdı, yaralı çocuklardan 2'si kamyonetin altından çıktı

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin elektrikli bisikleti sürükleyerek kavşaktan döndüğü ve durduğu görülüyor. Kaza sırasında sürüklenerek düşen elektrikli bisiklet sürücüsü aracın yanına gelirken, çevredeki vatandaşlar yardıma koşuyor, o esnada bisikletten düşen ve yaralanan diğer çocuğun arkadan geldiği görülüyor. Kamyonetin altında bir çocuğun hareket ettiği görülürken, aracın altında kalan iki çocuk da yaralı olarak çıkarılıyor. - KONYA