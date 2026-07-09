Konya'da Kaybolan Vatandaş 6 Gün Sonra Kurtarıldı - Son Dakika
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Konya'da Kaybolan Vatandaş 6 Gün Sonra Kurtarıldı

09.07.2026 23:35
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AFAD, Konya'da kaybolan vatandaşı 6 gün süren çabalar sonucu sağ olarak kurtardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'da kaybolan vatandaşın 6 gün boyunca yapılan çalışmalar sonucundan sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Konya İlimizde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarda bir vatandaşımızın arazide kayıp olduğu bilgisi alınmıştır. Yapılan ihbar üzerine bölgeye, AFAD, Jandarma, İtfaiye ve sivil toplum kuruluşlarımızdan ekipler sevk edilmiştir. Ekiplerin, 6 gün boyunca aralıksız, yoğun ve hassas çalışmaları sonucunda vatandaşımız sağ olarak kurtarılmıştır. Arama çalışması yapılan alanın kara yolu ulaşımına kapalı, sarp, kayalık ve engebeli olması sebebiyle, vatandaşımız olay bölgesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığımıza ait helikopter ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar diler; kurtarma operasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekiplerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Konya, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Kaybolan Vatandaş 6 Gün Sonra Kurtarıldı - Son Dakika

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