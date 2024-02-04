Konya\'da Kaybolan Kişi Husumetli Olduğu Kişi Tarafından Öldürüldü

Konya'nın Güneysınır ilçesinde 2 gündür kaybolan Yıldırım Uyan'ın husumetli olduğu kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kayıp şahsın cesedi dağlık alana gömülmüş olarak bulunurken cinayeti itiraf eden şüpheli ise tutuklandı.
Olay, Güneysınır ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede çay ocağı işletmecisi 42 yaşındaki Yıldırım Uyan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çalışma yapan polis ekipleri, Yıldırım Uyan'ın ilçede çay ocağı işletmecisi Ali Osman K., ile husumetli olduğunu belirledi. İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan şüpheli sorgusunda, daha önceden aralarında sorunların olduğunu olay günü yeniden tartıştığı Yıldırım Uyan'ı aracıyla çarptıktan sonra darp ederek öldürdüğünü, cesedi ise dağlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Daha sonra ekipler zanlının tarif ettiği dağlık alanda yapılan çalışma sonrası Yıldırım Uyan'ın cesedini bulundu. Ceset hastane morguna götürüldü. Olayı itiraf eden şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay'da yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti. Erdoğan'ın sözlerine ilişkin CHP lideri Özel, "Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnci Taneleri'ndeki pavyon dansıyla gündemde olan 'Dilber' karakterine sert tepki gösterdi. Bahçeli, ''Astronot Alper Gezeravcı sayesinde Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu günlerde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır'' diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da yaptığı mitingde, İzmir'de sırtından vurularak katledilen taksi şoförüyle ilgili konuştu. Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, ''Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.'' dedi.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin yanı sıra deprem konutları ve bölgenin çekim merkezi olacaklarını belirtti. Ayrıca, Gaziantep'e yapılan eserlerin söz verildiği gibi yapıldığını vurguladı ve deprem şehirlerinin tamamen ayağa kalkana kadar çalışacaklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'nin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi. Ayrıca, 86 otoyola da düzenleme yapılacağını belirtti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da Kaybolan Kişi Husumetli Olduğu Kişi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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