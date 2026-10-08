Konya'da kovalamacanın ardından yakalanan alkollü sürücüye 343 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Konya'da kovalamacanın ardından yakalanan alkollü sürücüye 343 bin TL ceza kesildi

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Konya\'da kovalamacanın ardından yakalanan alkollü sürücüye 343 bin TL ceza kesildi
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Konya'nın Karatay ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak 343 bin TL para cezasına çarptırıldı. Sürücünün aracı 2 ay trafikten men edilirken ehliyetine 6 ay el konuldu.

Konya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 343 bin TL para cezası kesilirken, araç trafikten 2 ay men edildi, şahsın ehliyetine 6 ay el konuldu.

Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Kordonboyu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan vatandaşlar bir şahsın çevreyi rahatsız ettiği ve 35 ACV 669 plakalı hafif ticari aracı vatandaşların üzerine sürdüğü şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıs 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre kovalamaca yaşanırken, şahıs merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Hüdai Caddesi ile Aslım Caddesi Kavşağı'nda ekipler tarafından yakalandı. Sürücü B.K. isimli şahsın alkollü olduğu belirlenirken, 343 bin TL para cezası kesildi, araç trafik 2 ay men edildi ve ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaKaratayKonyaSon Dakika

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