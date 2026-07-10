Konya'da Kuyumcu Tüfekle Vuruldu

Konya'da bir kuyumcu aralarında alacak verecek meselesi olan kişi tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, olayda ağır yaralanan kuyumcu hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kuyumculuk yapan Sami A.'nın yanına, aralarında alacak verecek meselesi bulunan T.B. geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma sırasında T.B. yanında bulunan tabancayla Sami A.'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise Sami A.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı hastaneye alındığı sırada kardeşinin 'Abi iyi misin' diye sorması yürek burktu. Burada tedavi altına alınan Sami A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından olayın şüphelisi olduğu tespit edilen T.B.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - KONYA