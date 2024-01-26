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Konya'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İlk kaza, Karapınar ilçesi 8. kilometre Apak mevkiinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Diğer kaza ise, Karapınar'a 5 kilometre uzaklıktaki Kürtül yaylası mevkiinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya\'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
26.01.2024 - 11:46,
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 07.00 sıralarında Karapınar ilçesi 8. kilometre Apak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman C. idaresindeki 09 ADY 278 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise, 07.20 sıralarında Karapınar'a 5 kilometre uzaklıktaki Kürtül yaylası mevkiinde meydana geldi. Sedat T. idaresindeki 42 YL 099 plakalı otomobil, kar nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Sedat T. ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlattı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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