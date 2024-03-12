Konya\'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ereğli Caddesi Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Ç.'nin (17) kullandığı 42 YY 724 plakalı motosiklet aynı yönde seyir halinde olan İ.A.'nın kullandığı 20 AGH 990 plakalı Karsan marka minibüs ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan genç motosiklet sürücüsü ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA