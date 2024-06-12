Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada motosiklet tali yoldan çıkarak otomobille çarpıştı ve motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12.06.2024 09:42
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Beyşehir- Seydişehir Çevre Yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Osman İşlek'in (49) kullandığı 42 ARB 146 plakalı motosiklet tali yoldan çıktığı çevre yolunda otogar yönüne seyir halinde olan Y.A. idaresindeki 59 AGP 984 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Kazada yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletten savrularak önce araç üzerine ardından yola düşen motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde kaldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Osman İşlek'in cenazesi, savcı incelemesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Y.A. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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