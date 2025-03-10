Konya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Konya'da kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

KONYA - Konya'da kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.K. idaresindeki 70 ABS 438 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.M.K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Numune Hastanesi ve Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Numune Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü M.M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.