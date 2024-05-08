Konya\'da otomobil bisikletli çocuklara çarptı: 3 yaralı

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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin bisikletli çocuklara çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Kaza, Kulu'ya bağlı Dipdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 42 AES 816 plakalı otomobil, mahalle kavşağında bisikletleri ile gezmekte olan çocuklara çarptı. Kazada 12 yaşlarındaki H.B., M.B. ve Y.Y., bisikletlerinden yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA