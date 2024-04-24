Konya\'da otomobil kamyonla çarpıştı: 4 yaralı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar- Ereğli Kara yolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.E. idaresindeki 42 EJR 23 plakalı otomobil, Acıgöl mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip H.B. yönetimindeki 42 BG 275 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, sürücü H.A.E. ile aynı araçtaki eşi S.E., kızı G.T. ve 2 yaşındaki torunu M.D.T. yaralandı. Yaralanan 4 kişi, ilk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA