Konya\'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çarpması sonucu takla atarak durabildi. Sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Dr. Sıddık Özmerzifonlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 19 yaşındaki Tarık T. idaresindeki 09 DS 089 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki kaldırıma çarpması sonucu takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarık K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanan trafik akışı incelemelerin ardından kazada takla atan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.