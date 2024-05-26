Konya'da otomobilin çarptığı motosiklette 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da otomobilin çarptığı motosiklette 2 kişi hayatını kaybetti

Konya\'da otomobilin çarptığı motosiklette 2 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

26.05.2024 11:52
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Konya'da otomobilin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bosna Hersek Mahallesinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Hakan Arınç idaresindeki 42 ARK 500 plakalı motosiklete aynı yönde ilerleyen H.Ö. idaresindeki 42 ACP 676 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Oğuzhan Ekici otomobilin altında kaldı, motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç altında kalan Oğuzhan Ekici'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Hakan Arınç ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Hakan Arınç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından ailelerine teslim edildi. Hakan Arınç ve Oğuzhan Ekici'nin öğle namazına müteakip Yazır Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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