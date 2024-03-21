Konya\'da otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza, geçtiğimiz Salı günü 08.30 sıralarında Konya- Karaman karayolunun 25. kilometresinde merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. (39) idaresindeki 42 J 2873 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle durakta bekleyen vatandaşlar yol kenarına savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Mordagül Tutgak (59), Elif Gül (42), Dudu Gül (33) ve Nergiz Gül (48) hayatını kaybetti. Yaralanan T.G., (13), S.Ö., ile sürücü B.T., araçta yolcu olarak bulunan Ü.T., (16) ve Bahriye Taşkın, (43) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobilde yolcu olarak bulanan Bahriye Taşkın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor. - KONYA
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Kayseri-İncesu yolunda meydana gelen kazada, cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapıldı. Soruşturma başlatıldı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan B.T. ve F.Y.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti. B.T. silahla tehdit ve basit yaralama suçundan 2 yıl 6 ay, F.Y. ise cinsel taciz suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanmış şekilde evinin önüne bırakılan ve iddiaya göre uyuşturucunun etkisinde polise kendisini kardeşinin bıçakladığını söyleyince kardeşi tutuklanan Tahir Erik, kardeşinin suçsuz yere tutuklu olduğunu düşündüğünü ve yetkililerden serbest bırakılmasını rica etti.
Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurtarılan 2 köpek, barınağa gelindiğinde çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ise daha önce köpek dövüştürenlere yönelik operasyonda 2 köpeği barınağa teslim etmişti.
Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde iki ayrı dernekte uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün huzur ve asayişin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Havsa ilçesi yakınlarında durdurulan bir otomobilde biblo kedi içerisine gizlenmiş 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Sürücü M.P ve yanındaki şüpheli gözaltına alındı.
CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, görüntülerde yer alan paraların Fatih Keleş tarafından ofise getirildiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz'ın ifadesine ulaşıldı. Şüpheli Poyraz'ın ifadesinde, 'Görüntülere yansıyan paraları Fatih Keleş, bir çanta içerisinde ofise getirdi. Nereden getirdiğini ve nasıl temin ettiğini bilmiyorum. Paranın o tarihlerde başlatılan bağış kampanyasından mı, başka bir yerden mi temin edildiğini bilmiyorum' dediği öğrenildi.
Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğine terör örgütü PKK'yı simgeleyen kıyafetlerle gelen 7 kişi, gözaltına alındı. Etkinlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ile Gülistan Koçyiğit, eski HDP milletvekili Leyla Zana ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan da bulunuyor.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç takla attı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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