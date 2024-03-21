Konya\'da otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

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Konya'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, geçtiğimiz Salı günü 08.30 sıralarında Konya- Karaman karayolunun 25. kilometresinde merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. (39) idaresindeki 42 J 2873 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle durakta bekleyen vatandaşlar yol kenarına savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Mordagül Tutgak (59), Elif Gül (42), Dudu Gül (33) ve Nergiz Gül (48) hayatını kaybetti. Yaralanan T.G., (13), S.Ö., ile sürücü B.T., araçta yolcu olarak bulunan Ü.T., (16) ve Bahriye Taşkın, (43) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobilde yolcu olarak bulanan Bahriye Taşkın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor. - KONYA