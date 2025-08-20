Konya\'da Oyun Parkında Çocuk Kaza Geçirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde oyun parkında oynayan 4 yaşındaki çocuğun ayağına bindiği dönme dolaptaki demir vida saplandı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hacıarmağan Mahallesi göl kenarındaki parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çocuk parkındaki oyun grubunda yer alan dönme dolaba binen 4 yaşındaki A.E.'nin ayağına içerisindeki bir demir vida saplandı. Çocuğun bulunduğu yerde acı içerisinde feryat etmesi üzerine aile fertleri, evlatlarının ayağına saplanan vidayı çıkarmak istedi. Ancak başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çocuğun ayağına saplanan demir vida yapılan çalışmaya rağmen çıkarılamayınca ekiplerce demir testere ile kesildi. Ardından yaralı çocuk, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından oyun aletinin çevresine belediye ekiplerince şerit çekilirken, kullanımına son verildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA