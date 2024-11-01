Konya'da Özel Harekat Yerleşkesi Açıldı

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Konya'da Özel Harekatın yeni yerleşkesi hizmette

KONYA - Konya Özel Harekat Müdürlüğü Dutlukır Özel Harekat Yerleşkesi hizmete girdi.

Açılış programı, Konya İl Müftüsü Ali Öge tarafından yapılan duayla başladı. Duanın ardından yerleşkeye Selçuklu mimarisiyle yapılan camide ilk Cuma namazı kılındı. Daha sonra bin 453 rakımlı tepeye dikilen bayrak direğine 54 metrekarelik Türk Bayrağı çekildi.

Açılış programına, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Özel Harekat Şube Müdürü Arif Özdemir, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, vatandaşlar katıldı.