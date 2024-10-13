Konya\'da polis memuru bıçakla yaralandı

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Konya'da polis memurunun bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçirdiği belirtilen Emre K. (29) için sağlık ekibi talebinde bulunuldu. Elinde bıçak olan şahsın alınması için adrese polis ekibi de istendi. Polislerin evin kapısında beklediği sırada açılan kapıdan elinde bıçakla koşarak çıkan ve polislere saldıran şüpheli Emre K., bir polis memuru M.T.'ti sırtından bıçaklayarak yaraladı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen şüpheli Emre K. vurularak etkisiz hale getirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı polis memurunun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olay anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde polis memurları kapıda beklediği sırada elinde bıçakla koşarak çıkan şahsın polislere saldırdığı görülüyor. - KONYA