Konya\'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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Konya'da polis aracının tırla çarpışması sonucu 1 polis memurunun şehit olduğu, 2 polis memurunun da yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tırla polis aracı çarpıştı. Kazada polis aracında bulunan polis memuru Onur Şirin olay yerinde şehit oldu. Araçtaki diğer polis memurları Oğuz Demirkır ve Hüseyin Sağlam ise yaralandı.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA