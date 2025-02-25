Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Konya\'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Konya'da polis aracının tırla çarpışması sonucu 1 polis memurunun şehit olduğu, 2 polis memurunun da yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

25.02.2025 21:42
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Konya'da polis aracının tırla çarpışması sonucu 1 polis memurunun şehit olduğu, 2 polis memurunun da yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tırla polis aracı çarpıştı. Kazada polis aracında bulunan polis memuru Onur Şirin olay yerinde şehit oldu. Araçtaki diğer polis memurları Oğuz Demirkır ve Hüseyin Sağlam ise yaralandı.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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