Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında 600 adet saman balyası yandı.
Yangın, ilçenin Saraycık Mahallesi Devetepe mevkiinde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, evlerin yakınında bulunan saman balyaları yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 600 adet saman balyasının yandığı öğrenildi. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da Saman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?