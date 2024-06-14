Konya'da Şiddetli Fırtına ve Yağış Sonrası Olumsuzluklar

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Konya'nın Hüyük ilçesinde yaklaşık yarım saat süreyle yağışla birlikte etkili olan fırtına bazı ağaçların devrilmesine, bazı iş yerlerinin gölgeliklerinin uçarak yerinden sökülmesine yol açtı.

Şiddetli fırtına ile başlayan yağmurun etkisini gösterdiği ilçe genelinde çilek bahçelerinde de bazı olumsuzluklar yaşandı. Çilek bahçelerinin bağ evlerinin çadırları rüzgardan yırtılarak yollara saçılarak zarar gördü, bazı evlerin uydu antenleri de yerinden sökülürken, bazı yerleşim merkezlerinde enerji nakil hatlarının kopması neticesinde kesintiler yaşandı. Şiddetli fırtına nedeniyle olumsuzluklar yaşanması üzerine ilgili ekipler çalışma başlattı. Fırtınanın dinmesinin ardından ilçede hava yerini güneşli anlara bıraktı.

Öte yandan, şiddetli fırtına kısa süreli etkili olduğu Beyşehir'de de bazı olumsuzluklara yol açtı. - KONYA