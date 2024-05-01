Konya'da Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Konya'da Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Konya\'da Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücü, kediyi çıkarmak için uğraşsa da başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Uzun uğraşlar sonucunda kediyi çıkaran ekipler, ona 'Umut' ismini verdi. Kedinin sahibi ise sürücü tarafından sahiplenildi.

01.05.2024 17:18
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde girdiği otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşandı. Seydişehir ilçesinden Üzümlü Mahallesi'ne 07 GHT 43 plakalı aracıyla gelen sürücü, mezarlık karşısındaki yolda otomobilinin yanına geldiğinde motor bölümünden bir kedi sesi geldiğini fark etti. Kediyi motor bölümünden çıkarmak için uğraşan ancak başaramayan sürücü, ardından itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilin motor kısmında sıkıştığı belirlenen kediyi bulunduğu yerden çıkarabilmek için uzun süre uğraş veren görevliler, akü ve hava filtresini söktükten sonra yavru kediye ulaşabildi. Aracın motor bölümünden çıkarılan yavru kediye "Umut" ismini verdiği öğrenilen sürücünün sahiplendiği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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