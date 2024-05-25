Konya'da silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika
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Konya'da silahlı saldırı: 4 yaralı

Konya'da bir iş yerinin önünde gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırı, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir tekel bayisinin önünde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

25.05.2024 23:34
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Konya'da silahlı saldırı: 4 yaralı

KONYA - Konya'da bir iş yerinin önünde gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hadimi Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.'ye ait tekel bayisinin önüne gelen, önceden husumeti bulunan şüphelilere ait bir otomobilden şahıslara ateş açıldı. Olayda, tekel bayisinin önünde bulunan iş yeri sahibi A.Y., kardeşi S.Y., M.G. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri olay yerinden kendi imkanları ile bir başka iş yerine giderek yardım istedi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, A.Y., S.Y., M.G. ve ismi öğrenilemeyen diğer yaralı ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmalarında kaçan araç Fatih Mahallesi Ömerli Sokak üzerinde terk edilmiş vaziyette bulundu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika

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