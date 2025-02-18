Konya'da Silahlı Saldırı ve İntihar Girişimi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Silahlı Saldırı ve İntihar Girişimi

Konya\'da Silahlı Saldırı ve İntihar Girişimi

Selçuk Üniversitesi'nde dekan yardımcısını vuran öğrencinin psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

18.02.2025 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da dekan yardımcısını vuran ve intihar girişiminde bulunan öğrencinin psikolojik sorunları olduğu, daha önce de hocaları ve fakülte dekanı ile tartışma yaşadığı, dekanlık tarafından kendisine uyarıda bulunulduğu öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bestami Serdar E., geçen yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olurken tekrar üniversite sınavına giren Bestami Serdar E. aynı fakültede Sağlık Yönetimi Bölümü'nü tercih etti. Şüpheli, bu sefer de aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü'ne yerleşti.

Dekanlık tarafından uyarılmış

Öğrenciliğe devam eden, çevresinde içine kapanık birisi olarak bilinen Bestami Serdar E.'nin bitirdiği okul döneminden beri psikolojik sorunları olduğu, hocaları ve dekan ile tartışma yaşadığı, dekanlık tarafından uyarıda bulunulduğu öğrenildi. Bestami Serdar E. fakülteye gelerek dekanla görüşmek istediğini belirtip odasının bulunduğu kata gitti. Şüphelinin gelmesiyle ilgili dekana da durum bildirildi. Bu sırada bağrışmalar yaşanırken, sesleri duyan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal odasından çıkarak duruma müdahale etmek istedi. Öğrenci Bestami Serdar E.'yi odasına çağırıp sakinleştirmek isteyen Yeşildal, öğrencinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla vurulan Dekan Yardımcısı Yeşildal ağır yaralanırken, Bestami Serdar E. silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Dekan yardımcısı ve şüpheli öğrenci aynı kampüs içerisindeki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınarak tedavisine devam edilen Dekan Yardımcısı Yeşildal'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, yanında iki tabanca ile fakülteye geldiği iddia edilen şüpheli öğrencinin ise yaşam destek ünitesine bağlandığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Selçuk Üniversitesi, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Silahlı Saldırı ve İntihar Girişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:28 TÜSİAD’dan soruşturma sonrası ilk açıklama TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:18:52. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Silahlı Saldırı ve İntihar Girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.