Başkan Altay: "Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu için tedbirleri önceden alarak çalışıyoruz" - Son Dakika
Başkan Altay: "Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu için tedbirleri önceden alarak çalışıyoruz"

Başkan Altay: "Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu için tedbirleri önceden alarak çalışıyoruz"
30.01.2026 14:13  Güncelleme: 14:15
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su temin çalışmalarını artırarak 2025 yılı itibarıyla 179 noktada yürütmeye başladı. Başkan Uğur İbrahim Altay, yatırımlarla su sıkıntısının önüne geçtiklerini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, artan nüfus, iklim değişikliği ve kuraklık risklerine karşı su temin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KOSKİ tarafından 2025 yılında 179 farklı noktada yürütülen su temin çalışması, kurum tarihinde rekor seviyeye ulaşarak 2024 yılına kıyasla dört kat artış gösterdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, susuzluğun en fazla etkilediği şehir olan Konya'da içme ve kullanma suyu sorunu yaşanmaması için tedbirleri önceden alarak yatırımlar yaptıklarını belirterek, bu kapsamda 2025 yılı boyunca 25 ilçede yürüttükleri su temini çalışmaları ile yeni su kaynaklarının devreye alındığını belirtti. Barajlardaki su seviyesinin azalması dolayısıyla, önceden tedbir alarak açtıkları sondaj kuyuları sayesinde Konyalıların içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladıklarını dile getiren Başkan Altay, bu çalışmalarla özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçtiklerini kaydetti.

"Yatırımlar Konya'nın bugünü kadar geleceği için de önemli"

Su temin çalışmalarında kurum tarihinin en yüksek seviyesine ulaştıklarını belirten Başkan Altay, "KOSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 2025 yılı içerisinde Konya genelinde 179 ayrı noktada gerçekleştirilen sondaj çalışmalarıyla toplam 38 bin 428 metre sondaj delgi çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda toplam 2.146 litre/saniye debi suyu şehrimizin hizmetine sunduk. Yapılan çalışmalar neticesinde 2025 yılı itibarıyla toplam maksimum debi 2.453 litre/saniye, toplam işletme debisi 2.146 litre/saniye olarak gerçekleşti. Özellikle Meram, Selçuklu, Karatay ve Kulu ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz yüksek debili sondaj çalışmalarıyla su temin kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Su, hayatın temelidir. Hemşehrilerimize sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için tedbirleri önceden alarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar, Konya'mızın bugünü kadar geleceği için de büyük önem taşıyor" dedi.

2025 yılı su temin çalışmaları yıllık ortalamanın 3 katından fazla

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2023 yılında 51, 2024 yılında 44 farklı noktada sondaj çalışması yapmıştı. En son 2015 yılında 100'ü aşan sondaj çalışmaları, yıllık ortalama 50 farklı nokta olarak gerçekleşiyor. Su azlığı sebebiyle 2025 yılında yapılan 179 sondaj çalışması bu bakımdan rekor niteliği taşıyor. - KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Altay, Son Dakika

