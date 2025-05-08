Konya\'da Tarihi Eser Operasyonu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Seydişehir'de 3 kişinin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştığı duyumu üzerine harekete geçildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 şahsın ikametinde ve otomobilinde, 1 şahsın da otomobilinde yapılan aramada; 475 adet sikke, 8 adet yüzük, 26 adet muhtelif obje, 200 bin TL nakit para, 1 adet dedektör, 1 adet el dedektörü, 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 86 adet kurusıkı tabancalara ait fişek ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulurken, şüpheli 2 kişi adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KONYA