Konya\'da Tır Şarampole Devrildi

Konya'nın Kulu ilçesinde kereste yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Konya -Ankara Kara yolu üzeri Kulu'ya bağlı Ömeranlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. yönetimindeki 38 AN 286 plakalı Volvo marka kereste yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü T.Ç., sağlık olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA