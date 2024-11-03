Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kulu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, kamyonet takla attı, bir sürücü yaralandı.

03.11.2024 10:12
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Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kömüşini Mahallesi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tesisi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. (57) idaresindeki 16 BKD 868 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalıştığı iddia edilen Y.G.'nin kullandığı 33 AIA 333 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi kamyonet takla atarken sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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