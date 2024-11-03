Konya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kömüşini Mahallesi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tesisi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. (57) idaresindeki 16 BKD 868 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalıştığı iddia edilen Y.G.'nin kullandığı 33 AIA 333 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi kamyonet takla atarken sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA