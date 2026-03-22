Konya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu araçlar savrularak önce trafik lambasını devirdi, daha sonra da reklam panosuna çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Meram ilçesi Küçük Aymanas Caddesi ile Dr. Ahmet Özcan Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FB 4185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 DYN 453 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak önce trafik lambasını devirdi, daha sonra da reklam panosuna çarptı. Kazada 34 FB 4185 plakalı otomobilin sürücüsü ile 06 DYN 453 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA