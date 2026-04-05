Konya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe otogarı önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 33 SC 336 plakalı Audi marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü H.T. ile araçta yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA