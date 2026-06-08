Konya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 42 AIN 121 plakalı pikap ile G.B. idaresindeki 42 BDE 339 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan E.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA