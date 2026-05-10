Konya\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Konya Kara yolu Zincirlikuyu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.İ. idaresindeki 42 BFA 790 plakalı otomobil ile H.E.A. yönetimindeki 42 AGR 93 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA